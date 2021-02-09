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Зеленский и послы G7 прибыли в Донбасс 

Lenta.ru и ещё 3 9 февраля 2021
Зеленский и послы G7 прибыли в Донбасс
Фото: Администрация Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с послами G7. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отмечается, что в Донецкую область президент Украины прибыл в рамках рабочий поездки.

«Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область… Вместе с президентом в Донбасс отправились послы стран "Большой семерки"», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что президент Украины ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне военной операции в Донбассе.
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Армия , Владимир Зеленский , РИА Новости , США
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