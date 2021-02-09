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На Украине заявили о помощи Британии в строительстве базы на Черном море 

РИА Новости и ещё 5 9 минут назад
В Киеве заявили о помощи Британии в строительстве военной базы
Фото: © AP Photo / Evgeniy Maloletka
Великобритания окажет Киеву финансовую помощь для строительства военно-морских баз на Черном и Азовском морях, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина начнет строительство двух военно-морских баз: одну — на Черном море, другую — на Азовском. Это будет сделано в рамках (оборонного — ред.) бюджета, который составил 5,93% ВВП, что является самым большим выделением на оборонные цели в последние годы, и в рамках нашего сотрудничества с Британией, которая оказывает нам финансовую помощь. Эта программа запущена", — сказал Шмыгаль в ходе брифинга по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде в октябре 2020 года заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о создании Киевом двух военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.
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Комментарии
Армия , Денис Шмыгаль , Дмитрий Песков , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , НАТО
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