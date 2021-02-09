В Киеве заявили о помощи Британии в строительстве военной базы

"Украина начнет строительство двух военно-морских баз: одну — на Черном море, другую — на Азовском. Это будет сделано в рамках (оборонного — ред.) бюджета, который составил 5,93% ВВП, что является самым большим выделением на оборонные цели в последние годы, и в рамках нашего сотрудничества с Британией, которая оказывает нам финансовую помощь. Эта программа запущена", — сказал Шмыгаль в ходе брифинга по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.