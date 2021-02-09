Столтенберг призвал Украину продолжать реформы

"С момента окончания холодной войны НАТО практически удвоила число союзников. Двери НАТО остаются открытыми, мы работаем со многими странами, в том числе с Украиной, которая признана кандидатом на вступление, союзники поддерживают усилия Украины, направленные на вступление в НАТО", — сказал Столтенберг.