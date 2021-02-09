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Столтенберг призвал Украину продолжать реформы для вступления в НАТО 

РИА Новости и ещё 8 52 минуты назад
Столтенберг призвал Украину продолжать реформы
Фото: РИА Новости
Двери НАТО остаются открытыми для новых членов, Украина должна продолжать реализовывать необходимые реформы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

"С момента окончания холодной войны НАТО практически удвоила число союзников. Двери НАТО остаются открытыми, мы работаем со многими странами, в том числе с Украиной, которая признана кандидатом на вступление, союзники поддерживают усилия Украины, направленные на вступление в НАТО", — сказал Столтенберг.

По его словам, Украина должна продолжать реализацию необходимых реформ.

"Политика расширения станет частью стратегии альянса НАТО-2030. Главы государств и правительств альянса, которые соберутся на саммит позже в этом году, будут обсуждать эту тему", — добавил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO заявил, что членство в Североатлантическом альянсе является приоритетом Киева и одним из ключевых вопросов безопасности в Европе, кроме того, он обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом, почему Украина до сих пор не является членом альянса. Как позже отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для членства в НАТО Украине необходимо пройти определенный путь: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-членов.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
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Комментарии
Армия , Йенс Столтенберг , Джозеф Байден , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , ЕС , Верховная Рада , НАТО , Киев
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