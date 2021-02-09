НАТО пообещала военную помощь Украине 

Требования НАТО вынуждают альянс оказывать военную помощь своим союзникам. Об этом в ходе конференции «Украина — НАТО: видение — 2030» заявил президент Парламентской ассамблеи альянса, член Конгресса США Джеральд Коннолли.
«Те требования, которые мы преследуем, вынуждают нас к военной поддержке наших партнеров, и мы готовы помогать Украине в отдельных операциях», — сказал Джеральд Коннолли.
По его словам, на пути в НАТО Украине нужно противодействовать коррупции, укреплять верховенство права и не позволять вмешиваться Службе безопасности в экономические дела.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, которым допустил иностранных военных на Украину для учений в 2021 году.