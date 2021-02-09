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В России усилят контроль за освобождением от призыва в армию по состоянию здоровью 

Газета.Ru 39 минут назад
В России усилят контроль за освобождением от призыва в армию
Фото: РИА Новости
Государственная дума во вторник, 9 февраля, приняла в первом чтении правительственный законопроект о контроле за порядком предоставления отсрочек и освобождения от призыва в армию по состоянию здоровья, передает "Интерфакс".
Отмечается, что соответствующий документ разработан Минобороны в том числе в целях обеспечения снижения коррупционных рисков при проведении гражданами медицинского освидетельствования.

"Законодательно закрепляется право призывной комиссии региона при невозможности определить категорию годности призывника и граждан направлять граждан на контрольное медицинское обследование только в государственные медицинские организации", — говорится в сообщении.

Перечень медорганизаций будет определять глава каждого региона. Также появится порядок проведения дополнительного медицинского осмотра призывников непосредственно перед направлением к месту прохождения военной службы.
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Армия , Министерство обороны , Госдума , Интерфакс
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