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Два Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами трёх морей 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Два Ту-160 выполнили полёт над нейтральными водами трёх морей
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
В Минобороны России рассказали, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что продолжительность полёта составила около 12 часов.
Бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.
Ранее сообщалось, что российские противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морям.
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Армия , Министерство обороны
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