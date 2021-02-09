КНДР украла криптовалюту для модернизации ядерного оружия 

Эксперты ООН связали атаки северокорейских хакеров на виртуальные обменные пункты с демонстрацией в КНДР новых ракетных систем, сообщает Associated Press. Программисты, по мнению аналитиков, могли специально похитить криптовалюту, которую власти пустили на развитие ядерной программы.

Речь о периоде с 2019 года по ноябрь 2020-го, когда была замечена активность киберпреступников, вероятно связанных с Пхеньяном. Тогда были отмечены атаки на виртуальные обменные пункты и финансовые учреждения. В результате хакеры могли похитить более 316 миллионов долларов в криптовалюте, говорится в отчете аналитиков ООН.

Эксперты полагают, что на эти деньги Северная Корея скорее всего модернизировала ядерное оружие и баллистические ракеты. Они отметили, что недавно на военном параде Пхеньян показал новые ракетные системы малой и средней дальности, а также продемонстрировал обновленные субмарины и межконтинентальное баллистическое вооружение. В ООН полагают, что в отношении северокорейских властей необходимо применить новые санкции.