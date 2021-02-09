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Российский истребитель обманул противовоздушную оборону 

Ferra.ru и ещё 1 55 минут назад
Спрятавшийся за ракетоносцем Су-35 обманул ПВО
Фото: Ferra.ru
Российский истребитель Су-35 обманул противовоздушную оборону (ПВО), спрятавшись за стратегический ракетоносец Ту-95МС.
Как пишет «Российская газета», два истребителя Су-35 были подняты для участия в учениях. С ними участвовали стратегические ракетоносцы, которые прилетели с саратовской авиабазы Энгельс. Истребители сопровождали самолёты дальней авиации.
Во время учений один из Су-35 выполнил хитрый приём для обмана радаров ПВО. Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, один самолёт находился на расстоянии двух километров от ракетоносцев, а второй сблизился с Ту-95МС на безопасное расстояние. Благодаря этому он ввёл в заблуждение наземные средства противовоздушной обороны.
Также во время учений экипажи истребителей Су-35 отработали сложный пилотаж, провели тренировочную воздушную дуэль и вернулись на аэродром.
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Армия , "Российская газета" , Саратовская Область , Энгельс
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