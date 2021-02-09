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Стрелков предупредил о подготовке Киевом зачистки Донбасса 

Ura.Ru 47 минут назад
Стрелков предупредил о подготовке Киевом зачистки Донбасса
Фото: Reuters
Украинские учения в Харькове могут быть тренировкой спецслужб страны к проведению антитеррористической операции в Донбассе и к войне с Россией. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Ранее издание «Вечерний Харьков» сообщило, что Служба безопасности Украины (СБУ) будет проводить тренировки по противодействию террористическим угрозам в Харькове. Отмечается, что мероприятия организованы для реагирования на возможные диверсии.

«Украинские спецслужбы сейчас проводят мероприятия в Харькове, чтобы потом проводить зачистку в Донецке и Луганске», — уверен Стрелков. Он подчеркнул, что после этого украинские войска будут участвовать в войне с Россией. «Столкновение РФ и Украины практически неизбежно», — заявил он.

Стрелков считает, что все подразделения Украины готовятся к столкновению с российскими войсками.
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Политолог Марат Баширов в своем telegram-канале высказал мнение, что после смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса жители города недовольны региональной властью. «Харьковчане не лояльны нынешней власти и посматривают на Восток», — написал он.
Баширов считает, что тренировки СБУ в Харькове являются знаком к столкновению с пророссийски настроенными жителями Украины. Однако Стрелков в разговоре с URA.RU не согласился с мнением политолога. «Российских активистов в Харькове почти нет. Кто-то сбежал, кого-то посадили, а кто-то просто опустил руки», — заключил он.
Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике возобновились боевые действия по инициативе Украины. 6 февраля территорию республики обстреляли впервые с июля 2020 года.
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Армия , Геннадий Кернес , Марат Баширов , Игорь Стрелков , СБУ
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