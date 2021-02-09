Стрелков заявил о подготовке Киева к войне с Россией 

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Учения украинской армии в Харькове могут оказаться подготовкой к ведению боевых действий в Донбассе, заявил Ura.ru экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков . По его словам, речь идет о планируемой «зачистке» населения на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Официальная позиция украинских властей по поводу учений в Харькове — отработка антитеррористических операций. Киев уверяет, что вооруженные силы готовятся к отражению возможных диверсий в границах страны.

Экс-министр ДНР Игорь Стрелков уверен, что украинских солдат готовят к боевым действиям за пределами государства. В частности, по его словам, национальная армия планирует развязать войну в Донбассе, а после столкнуться с Россией.

«Украинские спецслужбы (планируют) проводить зачистку в Донецке и Луганске. (Впоследствии) столкновение РФ и Украины практически неизбежно», — отметил Стрелков.