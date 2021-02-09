Стрелков заявил о подготовке Киева к войне с Россией 

Учения украинской армии в Харькове могут оказаться подготовкой к ведению боевых действий в Донбассе, заявил Ura.ru экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, речь идет о планируемой «зачистке» населения на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Официальная позиция украинских властей по поводу учений в Харькове — отработка антитеррористических операций. Киев уверяет, что вооруженные силы готовятся к отражению возможных диверсий в границах страны.
Экс-министр ДНР Игорь Стрелков уверен, что украинских солдат готовят к боевым действиям за пределами государства. В частности, по его словам, национальная армия планирует развязать войну в Донбассе, а после столкнуться с Россией.
«Украинские спецслужбы (планируют) проводить зачистку в Донецке и Луганске. (Впоследствии) столкновение РФ и Украины практически неизбежно», — отметил Стрелков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», политолог Игорь Шишкин отметил, что украинские власти в вопросе «возвращения» Донбасса нередко упоминают «хорватский сценарий». В частности, вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко подчеркивала, что таким образом можно остановить войну на Донбассе «невоенным способом». Шишкин пояснил, что имеется в виду самопровозглашенная Республика Сербская, которая в период с 1992 по 1995 гг. вошла в состав Боснии и Герцеговины. По его словам, «когда хорваты вошли, там была резня». Политолог подчеркнул, что именно такую судьбу Киев готовит для населения ДНР и ЛНР.