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ВМФ России анонсировал получение первых серийных подлодок проекта 677 «Лада» 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
ВМФ анонсировал получение первых серийных подлодок проекта 677 «Лада»
Фото: РИА Новости
Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» — «Кронштадт» и «Великие Луки» — будут переданы ВМФ России в 2022 году, сообщил гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.
Эти лодки, вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет.

«Вторая лодка «Кронштадт» уже на плаву, третья, «Великие Луки», будет спускаться в 2022 году. «Кронштадт» несколько задержался из-за проблем с контрагентами. Но обе лодки планируем передать флоту в 2022 году», — передает РИА «Новости» слова Бузакова. В сентябре прошлого года глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя сообщения о том, что серийное строительство лодок четвертого поколения проекта «Лада» идет с отставанием, постановка в строй ВМФ России подводных лодок «Лада» в очередной раз сорвалась из-за поставщиков. Их очень много — в создании лодки участвует более 200 предприятий.
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Комментарии
Армия , Александр Бузаков , Алексей Рахманов , Адмиралтейские верфи , РИА Новости
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