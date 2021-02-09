ВМФ анонсировал получение первых серийных подлодок проекта 677 «Лада»

«Вторая лодка «Кронштадт» уже на плаву, третья, «Великие Луки», будет спускаться в 2022 году. «Кронштадт» несколько задержался из-за проблем с контрагентами. Но обе лодки планируем передать флоту в 2022 году», — передает РИА «Новости» слова Бузакова. В сентябре прошлого года глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием.