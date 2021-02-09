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Москва

Шойгу: ВС РФ сделают упор на внедрение искусственного интеллекта 

ТК «Звезда» и ещё 1 14 минут назад
В армию России внедрят искусственный интеллект
Фото: ТАСС
Российские Вооруженные силы сделают основную ставку на внедрение в оружие технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр обороны, открывая оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом ВС РФ в Москве.

«В прошлом году мы выполнили поручение Верховного главнокомандующего, данное в майском указе 2012 года: доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%. Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных cил», — заявил он.

По словам главы оборонного ведомства, в полевой учебе военнослужащих все чаще применяются новейшие роботизированные комплексы, автоматические системы управления и беспилотные летательные аппараты.
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