Шойгу назвал задачу российского гиперзвукового оружия 

«В прошлом году мы выполнили поручение верховного главнокомандующего, данное в майском указе 2012 года: доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%. Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных cил», — сказал Шойгу.