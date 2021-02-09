Новый патрульный корабль ледового класса введут в строй в 2024 году 

Новый патрульный корабль ледового класса проекта 23550 — шифр "Ермак" введут в строй в 2024 году. Основная задача "Пурги", так будет он называться — защита государственных рубежей в Арктике, охрана экономических ресурсов России и доставка грузов на необорудованное побережье Заполярья. Он сможет преодолевать почти двухметровые льды.

Патрульный ледокол заказала Погранслужба ФСБ России , возводить его будут на Выборгском судостроительном заводе , пишет еженедельник "Звезда" . "Пурга" будет нести современное вооружение, навигационное и радиоэлектронное оборудование. На борту разместят две корабельные артустановки АК-630М калибра 30 миллиметров, четыре крупнокалиберных пулемета "Корд", переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" и "Верба". Сделают и площадки для вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и двух патрульных катеров "Раптор".

Корабль будет также выполнять поисково-спасательные и буксирные функции. Для этого его оснастят буксирной лебедкой тягой около 80 тонн и двумя грузовыми электрогидравлическими крановыми установками грузоподъемностью по 28 тонн.

Длина новейшего патрульного ледокола — более ста метров, ширина — около 20. Скорость ходя — 16 узлов. Автономность плавания — 70 суток, дальность — до 12 тысяч миль. Экипаж в составе 60 военнослужащих может быть увеличен до 110.