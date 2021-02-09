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Новый патрульный корабль ледового класса введут в строй в 2024 году 

Российская Газета 1 час назад
Новый патрульный корабль ледового класса введут в строй в 2024 году
Фото: РИА Новости
Новый патрульный корабль ледового класса проекта 23550 — шифр "Ермак" введут в строй в 2024 году. Основная задача "Пурги", так будет он называться — защита государственных рубежей в Арктике, охрана экономических ресурсов России и доставка грузов на необорудованное побережье Заполярья. Он сможет преодолевать почти двухметровые льды.
Патрульный ледокол заказала Погранслужба ФСБ России, возводить его будут на Выборгском судостроительном заводе, пишет еженедельник "Звезда". "Пурга" будет нести современное вооружение, навигационное и радиоэлектронное оборудование. На борту разместят две корабельные артустановки АК-630М калибра 30 миллиметров, четыре крупнокалиберных пулемета "Корд", переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" и "Верба". Сделают и площадки для вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и двух патрульных катеров "Раптор".
Корабль будет также выполнять поисково-спасательные и буксирные функции. Для этого его оснастят буксирной лебедкой тягой около 80 тонн и двумя грузовыми электрогидравлическими крановыми установками грузоподъемностью по 28 тонн.
Длина новейшего патрульного ледокола — более ста метров, ширина — около 20. Скорость ходя — 16 узлов. Автономность плавания — 70 суток, дальность — до 12 тысяч миль. Экипаж в составе 60 военнослужащих может быть увеличен до 110.
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Армия , ФСБ , Выборгский судостроительный завод
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