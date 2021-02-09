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Индия создаст собственный истребитель на замену российского МиГ-29К 

Ferra.ru и ещё 1 14 минут назад
Индия создаст собственный истребитель на замену МиГ-29К
Фото: Ferra.ru
В Индии представили концепт нового палубного истребителя TEDBF (Twin Engine Deck-Based Fighter). Он заменит российский МиГ-29К в Военно-морских силах (ВМС) Индии.
Концепт показали на выставке Aero India — 2021. Этот истребитель должен будет взлетать с борта авианосца Vikramaditya и перспективного Vikrant.
Сообщается, что новый истребитель в длину составит 16 метров. Размах его крыла будет равен 11 метрам, а вес — 23 тонны. Максимальная скорость истребителя составит 1,6 числа Маха. Кроме того, у самолёта будут складные крылья. Благодаря этому его будет проще эксплуатировать на авианосцах.
Истребитель получит два двигателя General Electric F414. Также у него будет радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой.
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Армия , Индия , Москва
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