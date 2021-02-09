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«Ночные охотники» нанесли ракетные удары по колонне «противника» 

Российская Газета 2 часа назад
«Ночные охотники» нанесли ракетные удары по колонне «противника»
Фото: Пресс-служба ЗВО
Вертолетные экипажи Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа нанесли ракетные и пушечные удары по колоннам бронетехники условного противника. В небо поднимались многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные Ми-28 "Ночной охотник" и транспортно-боевые Ми-35.
Чтобы провести учебный бой, экипажи отдельного вертолетного полка совершили перелет с места дислокации на полигон Кингисеппский в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ЗВО. При перелете военные летчики продемонстрировали маневры ухода от средств противовоздушной обороны "неприятеля".
Летали вертолетчики на предельно малой высоте — до 30 метров. При этом совершали посадку на неподготовленные заснеженные территории.
В учебно-тренировочных полетах участвовали более 30 летчиков вертолетного полка Западного военного округа.
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Армия , Ленинградская область
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