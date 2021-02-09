Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня» 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео начала отбора участников конкурса «Мастера артиллерийского огня».
"В Кемеровской области и Алтайском крае стартовал отбор участников конкурса «Мастера артиллерийского огня» в рамках АрМИ-2021. Ими станут те, кто покажет лучшие результаты в стрельбе из 120-мм минометов «Сани», гранатометов РПГ-7 и автоматов АК-74 на скорость и точность. Отборочные испытания проходят в светлое и темное время суток. Минометчикам нужно попасть в мишени, расположенные на расстоянии от 1 до 1,5 тыс. метров", — говорится в комментарии к видео.