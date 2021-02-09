Десантирование морпехов Балфлота показали на видео 

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Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с учений по десантированию морских пехотинцев Балтийского флота.

"Кадры занятий по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Балтийского флота", — говорится в комментарии к видео.

Морская пехота — это род береговых войск ВМФ РФ, предназначенный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

На 2016 год в составе морской пехоты ВМФ РФ, согласно зарубежным источникам, числилось 35 000 человек.