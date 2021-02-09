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Видео стрельб танков Т72б3 в Нижегородской области 

Вадим Дроздов 34 минуты назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео стрельб танкистов Западного военного округа из танков Т-72б3 в Нижегородской области на полигоне Мулино.
"Упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения выполнили экипажи танков Т-72Б3 Западного военного округа на полигоне Мулино в Нижегородской области", — говорится в комментарии к видео.
Т-72Б3 — российский основной боевой танк семейства Т-72. Модификация Т-72Б3 разработана в качестве экономичной альтернативы основному танку Т-90А до получения Вооружёнными силами Российской Федерации танков нового поколения, Т-14. Представляет собой сравнительно простую модернизацию танка Т-72Б, с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А.
Армия , Видео , Министерство обороны
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