Видео стрельб танков Т72б3 в Нижегородской области 

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"Упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения выполнили экипажи танков Т-72Б3 Западного военного округа на полигоне Мулино в Нижегородской области", — говорится в комментарии к видео.

Т-72Б3 — российский основной боевой танк семейства Т-72. Модификация Т-72Б3 разработана в качестве экономичной альтернативы основному танку Т-90А до получения Вооружёнными силами Российской Федерации танков нового поколения, Т-14. Представляет собой сравнительно простую модернизацию танка Т-72Б, с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А.