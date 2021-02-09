США перебросят военные силы к северо-западным границам России

ВВС США впервые отправляют в Норвегию бомбардировщики B-1, что должно дать Москве четкий сигнал о том, что американские военные будут действовать в стратегически важном арктическом регионе и продемонстрировать, что они будут защищать союзников в этом районе от любых угроз, сообщает CTV News.

Четыре бомбардировщика B-1 ВВС США и около 200 военнослужащих отправляются на авиабазу Орланд в Норвегии и в течение следующих трех недель совершат полеты за Полярным кругом и в международном воздушном пространстве у северо-запада России.

По словам официальных лиц, перемещение сил намного ближе к России означает, что США смогут быстрее отреагировать на потенциальную агрессию Москвы.