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Москва

США впервые отправляют в Норвегию бомбардировщики B-1 

BFM.RU и ещё 2 30 минут назад
США перебросят военные силы к северо-западным границам России
Фото: globallookpress.com
ВВС США впервые отправляют в Норвегию бомбардировщики B-1, что должно дать Москве четкий сигнал о том, что американские военные будут действовать в стратегически важном арктическом регионе и продемонстрировать, что они будут защищать союзников в этом районе от любых угроз, сообщает CTV News.
Четыре бомбардировщика B-1 ВВС США и около 200 военнослужащих отправляются на авиабазу Орланд в Норвегии и в течение следующих трех недель совершат полеты за Полярным кругом и в международном воздушном пространстве у северо-запада России.
По словам официальных лиц, перемещение сил намного ближе к России означает, что США смогут быстрее отреагировать на потенциальную агрессию Москвы.
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Пентагон глубоко обеспокоен действиями российских военных по перекрытию потенциального доступа в Арктику с ее природными ресурсами и доступа к морю, поскольку продолжается милитаризация арктического региона.
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Армия , Пентагон , НАТО , Норвегия , США
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