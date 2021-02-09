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Видео: на юге России прошли стрельбы из атомных минометов 

Российская Газета и ещё 1 8 часов назад
В Южном военном округе начались учения подразделений ракетных войск и артиллерии большой мощности. Свыше 13 тысяч военнослужащих совершили марши комбинированным способом на полигоны в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.
"Особенностью учений является максимальное привлечение к выполнению огневых задач беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок" и "Соболятник", говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
На заключительном этапе мероприятий пройдут тренировки по управлению огнем с выполнением боевых пусков и стрельб. В них будут задействованы все артиллерийские и ракетные системы, в том числе 240-мм самоходные минометы "Тюльпан" и 203-мм артиллерийские пушки "Пион".
Отметим, что огневой мощи минометов самого крупного в российской армии калибра достаточно для уничтожения железобетонных бункеров. Пятиметровое орудие отправляет 230-килограммовые мины размером с человека на расстояние в 20 километров. Помимо обычных боеприпасов, в арсенал "Тюльпана" входят термоядерные мины мощностью две килотонны.
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Комментарии
Армия , Видео , Министерство обороны , Абхазия , Армения , Краснодарский , Республика Крым , Ставропольский Край , Южная Осетия
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