Подводная лодка столкнулась с торговым судном у берегов Японии 

Подлодка национальных Сил самообороны Японии столкнулась с коммерческим судном у берегов префектуры Коти . По данным Kyodo News, в результате инцидента три члена экипажа субмарины получили травмы. При этом правительство о пострадавших не сообщает.

Отмечается, что столкновение произошло в момент всплытия. Верхняя часть корпуса подлодки получила незначительные повреждения. В частности, сломалось оборудование для связи, поэтому об инциденте стало известно не сразу. Указывается, что моряки видели торговое судно в перископ, но не смогли вовремя увернуться от столкновения. Агентство утверждает, что речь идет о 84-метровой дизель-электрической подводной лодке "Сорю". Она была введена в строй в 2009 году.

Премьер-министр страны Есихидэ Суга распорядился сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность частного судна и субмарины. Также он потребовал оперативно информировать о развитии ситуации население.