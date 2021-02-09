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Москва

Подводная лодка столкнулась с торговым судном у берегов Японии 

Москва24 29 минут назад
Подводная лодка столкнулась с торговым судном у берегов Японии
Фото: Москва24
Подлодка национальных Сил самообороны Японии столкнулась с коммерческим судном у берегов префектуры Коти. По данным Kyodo News, в результате инцидента три члена экипажа субмарины получили травмы. При этом правительство о пострадавших не сообщает.
Отмечается, что столкновение произошло в момент всплытия. Верхняя часть корпуса подлодки получила незначительные повреждения. В частности, сломалось оборудование для связи, поэтому об инциденте стало известно не сразу. Указывается, что моряки видели торговое судно в перископ, но не смогли вовремя увернуться от столкновения. Агентство утверждает, что речь идет о 84-метровой дизель-электрической подводной лодке "Сорю". Она была введена в строй в 2009 году.
Премьер-министр страны Есихидэ Суга распорядился сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность частного судна и субмарины. Также он потребовал оперативно информировать о развитии ситуации население.
Минобороны ранее опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который заметили у берегов Аляски.
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Комментарии 1
Армия , Происшествия , Министерство обороны , Аляска , США , Япония
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