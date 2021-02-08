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Американский перспективный вертолёт сделают дальнобойным 

Ferra.ru 1 час назад
Американский перспективный вертолёт сделают дальнобойным
Фото: Ferra.ru
США работают над перспективным вертолётом по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Он сможет использовать боеприпас большой дальности.
Сейчас Армия США находится в поиске компаний, которые смогут предоставить высокоточные боеприпасы дальнего действия. Компании должны сделать их до четвёртого квартала 2022-го финансового года. Тогда состоятся демонстрационные стрельбы.
Сообщается, что новый боеприпас заменит ракету класса «воздух — поверхность» AGM-114 Hellfire. Какова его точная дальность действия, пока неясно. Предполагается, что будет равна показателям израильского комплекса Spike NLOS. А это более 20 километров.
Это значит, что новый боеприпас позволит американским вертолётам действовать вне зоны поражения современных мобильных зенитных ракетных комплексов.
Новый вертолёт FARA должен поступить на вооружение в конце 2020-х.
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Армия , США
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