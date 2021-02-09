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Азербайджан и Армения вновь обменялись пленными 

Национальная Служба Новостей и ещё 3 1 час назад
Азербайджан и Армения обменялись пленными
Фото: nsn.fm
Азербайджан и Армения вновь обменялись пленными, в Баку вернулся один человек, в Ереван — пятеро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.
Российские миротворцы контролировали процесс, пленные улетели самолетом ВКС России. Генерал отметил, что лично следил за исполнением соглашения.
Мурадов напомнил, что российские миротворцы будут способствовать "неукоснительному выполнению" трехстороннего соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном, заключенного 10 ноября 2020 года.
Азербайджан и Армения при посредничестве РФ приняли решение полностью прекратить огонь в зоне карабахского конфликта, а также обменяться удерживаемыми лицами и телами погибших. Под контроль ВС Азербайджана перешли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы непризнанной НКР. В регионе размещен миротворческий контингент из России.
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Комментарии
Армия , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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