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Советское буксируемое орудие М-46 успешно модернизировали в Индии 

Российская Газета 44 минуты назад
Советское орудие М-46 модернизировали в Индии
Фото: Krishna Chaitanya Velaga / wikipedia.org
Модернизированная в Индии пушка М-46, получившая обозначение SHARANG, успешно завершила огневые испытания на надежность.
Как сообщает издание frontierindia.com, проверка артсистемы проводилась на полигоне в штате Раджастан. Изменения заключаются в замене 130-мм ствола на новый — 155-мм. Появились также усовершенствованные прицельные приспособления и досылатель.
В материале подчеркивается, что разработка является полностью местной и теперь поражает цели на дистанциях до 39000 метров. Напомним, что ранее максимальная дальность стрельбы составляла 27490 метров.
Первые поставки артиллерийских орудий SHARANG начались в минувшем году.
Заказ на модернизацию был получен в 2018 году, в конкурсе кроме Ordnance Factory Board принимали участие и другие индийские производители, которые в свою очередь сотрудничали с сербскими и израильскими компаниями, имеющими опыт в доработке советских орудий.
Предполагается, что модернизация коснется трех сотен М-46 из более чем 1000 поставленных Советским Союзом пушек.
В настоящее время "сорок шестые" продолжают находиться на вооружении почти двух десятков стран мира. Они активно задействованы в ходе военных конфликтов в Ливии и Сирии. В армии последнего государства существуют самоходные варианты, хорошо зарекомендовавшие себя в ходе длительной эксплуатации.
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Армия , Индия , Ливия , Сирия
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