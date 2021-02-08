Советское орудие М-46 модернизировали в Индии

Модернизированная в Индии пушка М-46, получившая обозначение SHARANG, успешно завершила огневые испытания на надежность.

Как сообщает издание frontierindia.com , проверка артсистемы проводилась на полигоне в штате Раджастан. Изменения заключаются в замене 130-мм ствола на новый — 155-мм. Появились также усовершенствованные прицельные приспособления и досылатель.

В материале подчеркивается, что разработка является полностью местной и теперь поражает цели на дистанциях до 39000 метров. Напомним, что ранее максимальная дальность стрельбы составляла 27490 метров.

Первые поставки артиллерийских орудий SHARANG начались в минувшем году.

Заказ на модернизацию был получен в 2018 году, в конкурсе кроме Ordnance Factory Board принимали участие и другие индийские производители, которые в свою очередь сотрудничали с сербскими и израильскими компаниями, имеющими опыт в доработке советских орудий.

Предполагается, что модернизация коснется трех сотен М-46 из более чем 1000 поставленных Советским Союзом пушек.