В Норвегии увидели угрозу в российской разведке

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) полагает, что разведывательная деятельность России Китая остается наибольшей угрозой для безопасности страны, заявил глава разведслужбы Нильс-Андреас Стенсенес, выступая в Осло с ежегодным отчетом, в котором речь идет об основных угрозах и прогнозе на 2021 год.

"В плане разведывательной деятельности самой большой останется угроза со стороны России и Китая", — сказал Стенсенес во время выступления, которое транслировала телерадиокомпания NRK.

В отчете PST утверждается, что в 2021 году "операции российских и китайских спецслужб, проводимые в интернете, составят наибольшую часть их деятельности в Норвегии". В частности, речь идет о прошлогодней хакерской атаке на парламент страны.

Ранее полицейская служба безопасности Норвегии (PST) заявила, что спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией. При этом отмечалось, что достаточных доказательств нет.

Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

Кроме того, сотрудники PST полагают, что коронавирусная пандемия привела к ряду негативных последствий в ряде сфер и предупреждают о возможных последствиях. В частности, речь может идти о беспорядках, вызванных реакцией людей на коронавирусные ограничения, как это было в разных странах в Европе.

"PST полагает, что наибольшие угрозы Норвегии представляют исламские экстремисты и праворадикалы. Предполагается, что именно они попытаются совершить террористические акты в Норвегии в ближайшие годы", — отмечается в докладе.

Что касается террористических угроз, они находятся на третьем уровне из пяти возможных, отмечают в спецслужбе.