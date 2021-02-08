Эксперты оценили идею превентивного удара России по НАТО 

«Рамблер» писал, что ранее российские военные предложили нанести превентивные удары по НАТО в случае, если альянс подготовит «многосферную операцию» против нашей страны. Речь идет об операции, которую НАТО решит одновременно провести на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве.

Леонков напомнил, что в военной доктрине России оговорено, что можно производить лишь ответно-встречный удар, то есть отвечать на действия предполагаемого противника.

«Превентивный удар, наоборот, предполагает применение оружия без агрессии со стороны врага. (…) Россия, со своей стороны, никогда не рассматривала возможность нанесения превентивных ударов. Это абсолютно нереализуемо в условиях принятой оборонительной военной доктрины, которая является основой национальной безопасности нашей страны», — пояснил военный эксперт.

В свою очередь Константин Сивков подчеркнул, что ударить Россия может только в том случае, если противник «явно готовится» к нападению или уже его начал.

«В теории и практике применения стратегических ядерных вооружений это называется «ответно-встречный удар», — пояснил он.

Для того, чтобы нанести подобный удар, нужно зафиксировать старт вражеской ракеты и успеть отреагировать за время ее полета.