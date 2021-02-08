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Москва

Эксперты оценили идею превентивного удара России по НАТО 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
Эксперты оценили идею превентивного удара России по НАТО
Фото: ТАСС
Предложение атаковать НАТО противоречит военной доктрине России, которая носит оборонительный характер. Об этом газете «Взгляд» заявили военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков и доктор военных наук Константин Сивков.
«Рамблер» писал, что ранее российские военные предложили нанести превентивные удары по НАТО в случае, если альянс подготовит «многосферную операцию» против нашей страны. Речь идет об операции, которую НАТО решит одновременно провести на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве.
Леонков напомнил, что в военной доктрине России оговорено, что можно производить лишь ответно-встречный удар, то есть отвечать на действия предполагаемого противника.

«Превентивный удар, наоборот, предполагает применение оружия без агрессии со стороны врага. (…) Россия, со своей стороны, никогда не рассматривала возможность нанесения превентивных ударов. Это абсолютно нереализуемо в условиях принятой оборонительной военной доктрины, которая является основой национальной безопасности нашей страны», — пояснил военный эксперт.

В свою очередь Константин Сивков подчеркнул, что ударить Россия может только в том случае, если противник «явно готовится» к нападению или уже его начал.

«В теории и практике применения стратегических ядерных вооружений это называется «ответно-встречный удар», — пояснил он.

Для того, чтобы нанести подобный удар, нужно зафиксировать старт вражеской ракеты и успеть отреагировать за время ее полета.

«Если ударить по противнику первыми без конкретных причин, то это будет явной агрессией с нашей стороны», — отметил доктор военных наук.

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Армия , В мире , Алексей Леонков , Константин Сивков , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Журнал "Арсенал отечества"
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