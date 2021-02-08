Истребители США и Финляндии дозаправят у границы России

Американский самолет KC-135 Stratotanker прилетит с британской авиабазы Милденхолл для отработки дозаправки в воздухе истребителей F/A-18 Hornet вблизи российской границы, сообщают в понедельник Силы обороны Финляндии

"F/A-18 Hornet ВВС Финляндии будут тренироваться с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker ВВС США с 9 по 10 февраля. Финские ВВС проводят учения по дозаправке в воздухе совместно с ВВС США два раза в год. Цель учений — предоставить летчикам-истребителям возможность овладеть навыками дозаправки", — говорится в сообщении.

Учения пройдут в небе над северными финскими городами Рованиеми, Оулу, Куусамо и Каяани. Город Куусамо расположен примерно в 50 километрах от границы с Россией.

В 2016 году Финляндия и США подписали двусторонний пакт о сотрудничестве в области обороны, взяв на себя обязательство более тесно взаимодействовать по военным вопросам.

Несмотря на обширное сотрудничество, Финляндия не является членом НАТО, при этом поддерживая с блоком тесные партнерские связи и участвуя в его операциях.