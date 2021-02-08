Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

США и Финляндия отработают дозаправку истребителей у российской границы 

РИА Новости 17 минут назад
Истребители США и Финляндии дозаправят у границы России
Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Emerson Nuñez
Американский самолет KC-135 Stratotanker прилетит с британской авиабазы Милденхолл для отработки дозаправки в воздухе истребителей F/A-18 Hornet вблизи российской границы, сообщают в понедельник Силы обороны Финляндии.

"F/A-18 Hornet ВВС Финляндии будут тренироваться с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker ВВС США с 9 по 10 февраля. Финские ВВС проводят учения по дозаправке в воздухе совместно с ВВС США два раза в год. Цель учений — предоставить летчикам-истребителям возможность овладеть навыками дозаправки", — говорится в сообщении.

Учения пройдут в небе над северными финскими городами Рованиеми, Оулу, Куусамо и Каяани. Город Куусамо расположен примерно в 50 километрах от границы с Россией.
Российские военные нашли способ отразить агрессию НАТО
В 2016 году Финляндия и США подписали двусторонний пакт о сотрудничестве в области обороны, взяв на себя обязательство более тесно взаимодействовать по военным вопросам.
Несмотря на обширное сотрудничество, Финляндия не является членом НАТО, при этом поддерживая с блоком тесные партнерские связи и участвуя в его операциях.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии 2
Армия , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
Семенович оскорбила реплика футболиста о ее «сиськах»
00:56
Семенович оскорбила реплика футболиста о ее «сиськах»
Шоу-бизнес
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае
00:24
Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае
Происшествия
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
01:04
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
Происшествия
Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме
00:35
Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение