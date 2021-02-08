В Су-57 предусмотрели «умную» кабину

Объединённая авиастроительная корпорация рассказала о функциях «умной» кабины российского истребителя Су-57. Эта кабина сама «решает», какую информацию показывать пилоту.

Данный подход называется комплексированием, пишет «Российская газета». В ОАК рассказали, что смогли создать одноместный многофункциональный истребитель благодаря максимальной автоматизации процессов пилотирования и боевого применения. В теории, лётчик после взлёта может вообще не отвлекаться на пилотирование, а сосредоточиться на поиске и уничтожении целей. Впрочем, это тоже автоматизировано.

В ОАК также рассказали, что площадь многофункциональных мониторов Су-57 ограничена из-за размеров одноместной кабины. Однако мониторы выдают пилоту именно ту информацию, что нужна на каждом отрезке полёта. То есть лётчик становится ситуационно-осведомленным, знает, что делает истребитель в данный момент.