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Москва

Раскрыты функции «умной» кабины российского истребителя Су-57 

Ferra.ru и ещё 6 1 час назад
В Су-57 предусмотрели «умную» кабину
Фото: Ferra.ru
Объединённая авиастроительная корпорация рассказала о функциях «умной» кабины российского истребителя Су-57. Эта кабина сама «решает», какую информацию показывать пилоту.
Данный подход называется комплексированием, пишет «Российская газета». В ОАК рассказали, что смогли создать одноместный многофункциональный истребитель благодаря максимальной автоматизации процессов пилотирования и боевого применения. В теории, лётчик после взлёта может вообще не отвлекаться на пилотирование, а сосредоточиться на поиске и уничтожении целей. Впрочем, это тоже автоматизировано.
В ОАК также рассказали, что площадь многофункциональных мониторов Су-57 ограничена из-за размеров одноместной кабины. Однако мониторы выдают пилоту именно ту информацию, что нужна на каждом отрезке полёта. То есть лётчик становится ситуационно-осведомленным, знает, что делает истребитель в данный момент.
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Армия , ОАК , "Российская газета"
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