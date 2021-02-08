Преследование пикапа противотанковой ракетой сняли на видео в Йемене 

В ходе вооруженного конфликта в Йемене сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) и их противники активно применяют противотанковые управляемые ракеты.

#Houthis ATGM chasing and catching enemies #Toyota truck. #Yemen

the ATGM Operator had incredible #Sleight of Hand!pic.twitter.com/MFKxnwz0Ni— Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) February 4, 2021 Так, в социальных сетях появилось видео, на котором был запечатлен момент атаки хуситами ПТУР едущего автомобиля Toyota.

Водитель, по всей видимости, заметил угрозу и попытался на большой скорости уклониться от попадания. Однако шансов избежать поражения практически не было — оператор комплекса точно навел смертоносный снаряд в корму пикапа.

Образовавшееся после взрыва облако пыли не позволяет увидеть полученные транспортным средством повреждения.

По мнению военных экспертов, всего за время с начала боевых действий были применены уже тысячи ракет. Среди них были замечены, в том числе, старые советские "Малютки" первого поколения с ручным управлением.

Массово использовались полуавтоматические системы второго поколения, такие как "Фагот", "Конкурс" и "Метис", "Корнет" и его иранская копия Dehlaviyeh.

В Йемене впервые был опробован аналог Javelin — южнокорейский ПТРК третьего поколения LIG Nex1 Raybolt. Интересно, что этой очень дорогой ракетой был поражен едущий на большой скорости мотоцикл повстанцев.