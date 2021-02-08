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Преследование пикапа противотанковой ракетой сняли на видео в Йемене 

Российская Газета 1 час назад
Преследование пикапа противотанковой ракетой сняли на видео в Йемене
Фото: РИА Новости
В ходе вооруженного конфликта в Йемене сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) и их противники активно применяют противотанковые управляемые ракеты.
Так, в социальных сетях появилось видео, на котором был запечатлен момент атаки хуситами ПТУР едущего автомобиля Toyota.
Водитель, по всей видимости, заметил угрозу и попытался на большой скорости уклониться от попадания. Однако шансов избежать поражения практически не было — оператор комплекса точно навел смертоносный снаряд в корму пикапа.
Образовавшееся после взрыва облако пыли не позволяет увидеть полученные транспортным средством повреждения.
По мнению военных экспертов, всего за время с начала боевых действий были применены уже тысячи ракет. Среди них были замечены, в том числе, старые советские "Малютки" первого поколения с ручным управлением.
Массово использовались полуавтоматические системы второго поколения, такие как "Фагот", "Конкурс" и "Метис", "Корнет" и его иранская копия Dehlaviyeh.
В Йемене впервые был опробован аналог Javelin — южнокорейский ПТРК третьего поколения LIG Nex1 Raybolt. Интересно, что этой очень дорогой ракетой был поражен едущий на большой скорости мотоцикл повстанцев.
Разумеется, кроме двухколесных средств передвижения уничтожается и более серьезная техника, например танки различных типов. В их число вошли как старые Т-34, Т-55 и Т-62, поставленные из СССР, так и американские M1A2S Abrams, французские АМХ-30, бронеавтомобили, БТР и БМП.
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Армия , В мире , Йемен
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