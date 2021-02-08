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Ослепить и уничтожить: MW назвал Су-57 «воздушным снайпером» 

Российская Газета 1 час назад
MW назвал Су-57 «воздушным снайпером»
Фото: РИА Новости
Military Watch объяснил, как Су-57 сможет прорвать воздушную оборону противника.
Издание обратило внимание на то, что Су-57 является не только истребителем превосходства в воздухе, но и "воздушным снайпером", способным поражать ключевые наземные цели.
Термин "воздушный снайпер", пожалуй, наиболее широко применялся к истребителю F-14D Tomcat ВМС США, напоминает автор. Разработанный десятилетиями позже Су-57 оснащен еще более мощным радаром. Это позволяет ему эффективно отображать обстановку не только в воздухе, но и на земле.
Противорадиолокационная ракета Х-58УШК длиной около пяти метров и дальностью более 150 километров отлично подходит для выполнения снайперской функции. Она способна прорвать ПВО противника и ослепить средства наземного контроля. Такие атаки могут эффективно дополняться использованием Р-37М — наиболее дальнодействующей управляемой ракеты "воздух-воздух" в мире. Она идеально подходит для нейтрализации "летающих радаров" E-2 Hawkeye и E-3 Sentry.
Конструкция истребителя дает ему преимущество перед F-35 — единственным производящимся сегодня западным истребителем пятого поколения, который значительно меньше, хуже вооружен и имеет меньшую дальность полета.
Высокая скорость, высота полета и скрытность Су-57, а также позволяют ему прорвать оборону противника и наносить удары по ключевым целям в тылу.
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