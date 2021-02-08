В России предложили нанести превентивный удар по НАТО 

Российские военные предложили нанести превентивные удары по НАТО в случае, если альянс подготовит «многосферную операцию» против страны. Об этом сообщается в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика».

Речь идет об операции, которую НАТО решит одновременно провести на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве. В рамках «многосферной операции» противник может нанести интегрированный массированный воздушный удар, который выведет ядерные объекты из строя всего за несколько часов, разрушит наиболее боеспособные части, системы воздушно-космической обороны, энергетики, связи, военного и государственного управления.

Для воздушного удара в рамках такой операции НАТО сможет использовать гиперзвуковые, оперативно-тактические и крылатые ракеты, беспилотники и пилотируемые бомбардировщики.

Для противодействия «многосферной операции» России необходима интеграция всех применяемых сил в единое разведывательно-информационное пространство, подчеркнули российские военные.

«В создавшихся условиях Россия способна перейти от политики сдерживания потенциального противника ядерным оружием к политике устрашения нанесения ему неприемлемого комплексного поражения всеми видами вооружения в рамках превентивных действий в условиях нависшей над Российской Федерацией угрозы локальной войны», — подчеркивается в материале.

Сорвать операцию НАТО можно будет с помощью «нанесения неприемлемого ущерба противнику комплексным применением элементов разведывательно-ударной системы» группировки российских войск.

Как писал «Рамблер», ранее YouTube-канал Binkov's Battlegrounds попытался разобраться, способны ли американские войска вторгнуться в Россию. Авторы канала пришли к выводу, что попытка ввести войска через Германию и Польшу — безнадежна, это может привести к конфликтам с этими странами.

Отношения США с Турцией испорчены, поэтому вторгнуться в Россию через Черное море также не удалось бы. По версии Binkov's Battlegrounds, США потратили бы месяцы на подготовку к вторжению, Россия за это время успеет мобилизовать войска у западных границ. Единственным вариантом для США канал назвал Дальний Восток и Сибирь (с помощью Южной Кореи и Японии).