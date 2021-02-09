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Армянских срочников перестали отправлять в Карабах 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Армянских срочников перестали отправлять в Карабах
Фото: РИА Новости
Военнослужащих-срочников из Армении перестали отправлять в Нагорный Карабах. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает «Sputnik Армения».
В стране начался зимний призыв, и солдаты будут служить только в воинских частях, дислоцированных в пределах республики.
Ранее в СМИ появилась информация о расформировании Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Секретарь Совбеза Виталий Баласанян сообщил, что власти заняты вопросом о создании профессиональных воинских подразделений на контрактной основе. Затем президент НКР Араик Арутюнян опроверг слухи о расформировании Армии обороны.
27 сентября 2020 года начались бои между НКР и Азербайджаном. Стороны обвинили друг друга в провокации. За несколько недель боев Баку вернул под контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.
9 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали совместное заявление о полном прекращении огня. Воюющие стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района.
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Армия , Военный конфликт , Араик Арутюнян , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Баку
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