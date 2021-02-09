Армянских срочников перестали отправлять в Карабах 

Военнослужащих-срочников из Армении перестали отправлять в Нагорный Карабах. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает « Sputnik Армения».

В стране начался зимний призыв, и солдаты будут служить только в воинских частях, дислоцированных в пределах республики.

Ранее в СМИ появилась информация о расформировании Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Секретарь Совбеза Виталий Баласанян сообщил, что власти заняты вопросом о создании профессиональных воинских подразделений на контрактной основе. Затем президент НКР Араик Арутюнян опроверг слухи о расформировании Армии обороны.

27 сентября 2020 года начались бои между НКР и Азербайджаном. Стороны обвинили друг друга в провокации. За несколько недель боев Баку вернул под контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

9 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали совместное заявление о полном прекращении огня. Воюющие стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района.