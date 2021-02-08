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Москва

Абзалов: Украина может разменять Донбасс на членство в НАТО 

Украина.ру 3 часа назад
Большое заблуждение считать, что Украина сможет реализовать карабахский сценарий в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов.

«Украинцы почему-то считают, что Карабах — это история про беспилотники. Очень оригинальная тема, но немножко бестолковая, потому что вопрос с беспилотниками был решен примерно через несколько недель с начала военных действий путем разворачивания нормальной системы радиоэлектронной борьбы», — объяснил Абзалов.

По его словам, на Украине бытует такая точка зрения потому что власти страны закупили беспилотные аппараты и надеются достичь таким образом господства в воздухе в будущих конфликтах.

«Украина по примеру Грузии может рискнуть и начать провокацию, чтобы ускорить вступление в НАТО. Это приведет к тому, что Донбасс будет потерян, то есть разменян на более быстрое вступление в НАТО. Но это очень большой риск», — считает политолог.

Обострение в Карабахе обозначилось в сентябре прошлого года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения.
Военные Украины подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших в Карабахе.
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Армия , Видео , Дмитрий Абзалов , НАТО , Грузия
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