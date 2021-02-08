Еще в конце декабря 2020 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры пуска новой противоракеты системы ПРО военно-космических сил РФ. Пуск произвел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС в Казахстане на полигоне Сары-Шаган. В министерстве обороны Российской Федерации добавили, что боевые расчеты выполнили поставленную задачу, ракета поразила цель. Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Предыдущие испытания ракеты проходили в конце октября 2020 года, в июне и июле 2019-го, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017-го.
Видео пуска противоракеты системы ПРО ВКС РФ
Читайте также