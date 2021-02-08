Взлёт Ан-124 Руслан RA-82035 сняли на видео 

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Ан-124 "Руслан" — это советский тяжёлый дальний транспортный самолёт 4-го поколения разработки ОКБ имени О. К. Антонова . Самолёт предполагалось строить параллельно на двух заводах: в Киеве и в Ульяновске . На УАПК было организовано представительство АНТК, представителем Генерального конструктора назначили В. И. Новикова. Киевское авиационное производственное объединение до 1994 года построило 17 самолётов. Ульяновский авиационно-промышленный комплекс построил 33 самолёта с 1985 по 1995 год.

Первой воинской частью на территории СССР, эксплуатировавшей Ан-124, стал 566-й военно-транспортный авиационный полк 12-й авиационной дивизии. В феврале 1987 года в полк перелетели первые два самолёта Ан-124.