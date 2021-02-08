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Москва

Российские ученые предложили гарантированную защиту от агрессии НАТО 

РИА Новости 41 минуту назад
Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту от возможной многосферной операции НАТО, новый подход представлен в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика", издаваемом Военным учебно-научным центром Военно-воздушных сил (ВВС).
В НАТО и США ранее разработали концепцию многосферных боевых операций, которые будут проходить сразу на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее.
Как отмечают в своей статье доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков, НАТО предполагает в рамках таких ударов одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, задействовать ударные беспилотники и затем пилотируемую авиацию, которая почти не понесет потерь.
Для срыва вероятных многосферных операций авторы предлагают военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, при котором будут задействованы все средства в едином разведывательно-ударном пространстве, и который позволит нанести противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , НАТО
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