Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В США заявили об отставании ядерного арсенала от российского 

РИА Новости 11 минут назад
В США признали отставание ядерного арсенала от российского
Фото: Reuters
Бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск США генерал Джек Кин сообщил о серьезных недостатках в ядерном арсенале страны. Его слова приводит Fox News.

"Нам нужно модернизировать наш ядерный арсенал, который сам по себе является сдерживающим фактором, и не дать нашим противникам стимул, потому что они могут воспользоваться слабостями, которые они видят в нашем ядерном арсенале. А у нас серьезные слабости в ядерном арсенале", — рассказал военный.

Он отметил, что США отстают от России в модернизации этого типа вооружений, хотя размеры арсеналов двух стран совпадают в соответствии с договором СНВ — III. Москва завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия, в то время как у Вашингтона оно находится в плачевном состоянии.
По словам генерала, Штатам предстоит довести свой арсенал до таких стандартов, которые Москва и Пекин "посчитают убедительными".
Военный аналитик Роберт Фарли назвал самое бесполезное оружие Соединенных Штатов
Кин также добавил, что США отстают от России и Китая в средствах, предназначенных для неядерного конфликта. Вашингтону необходимо увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также модернизировать обычные вооружения. В противном случае проигрывающая сторона (в данном случае США — Прим. ред.) может повысить уровень обычного конфликта до ядерного.

"Это чудовищный вариант развития событий", — отметил генерал.

Кин подчеркнул, что модернизация этих средств ведения войны — неотложный вопрос. США могут его решить, если сосредоточатся на проблеме. Министерству обороны страны необходимо перезагрузить свои боевые возможности, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам, подытожил он.
Видео дня. Пьяный покупатель с ножом разгромил магазин
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии 14
Армия , Джек Кин , Роберт Фарли , Министерство обороны , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Надевшая трусики вместо маски в ресторане россиянка попала на видео
00:44
Надевшая трусики вместо маски в ресторане россиянка попала на видео
Общество
Появилось видео боя Волкова и Оверима
00:16
Появилось видео боя Волкова и Оверима
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
00:16
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Пожары
На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео
00:33
На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео
Происшествия
Экстремал с парашютом спрыгнул с высотки в Иркутске и попал на видео
00:48
Экстремал с парашютом спрыгнул с высотки в Иркутске и попал на видео
Общество
Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске
00:15
Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске
Происшествия
Загоревшийся в тоннеле на севере Москвы автомобиль сняли на видео
00:33
Загоревшийся в тоннеле на севере Москвы автомобиль сняли на видео
Пожары Происшествия
Марши против ограничений по COVID-19 в Тбилиси сняли на видео
02:47
Марши против ограничений по COVID-19 в Тбилиси сняли на видео
В мире Общество
Полеты Ту-95МС в Амурской области сняли на видео
00:55
Полеты Ту-95МС в Амурской области сняли на видео
Войска
Опубликовано видео последствий наводнения в Индии
00:29
Опубликовано видео последствий наводнения в Индии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение