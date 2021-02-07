В США признали отставание ядерного арсенала от российского

"Нам нужно модернизировать наш ядерный арсенал, который сам по себе является сдерживающим фактором, и не дать нашим противникам стимул, потому что они могут воспользоваться слабостями, которые они видят в нашем ядерном арсенале. А у нас серьезные слабости в ядерном арсенале", — рассказал военный.