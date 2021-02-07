В США признали отставание ядерного арсенала от российского

Бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск США генерал Джек Кин сообщил о серьезных недостатках в ядерном арсенале страны. Его слова приводит Fox News.
"Нам нужно модернизировать наш ядерный арсенал, который сам по себе является сдерживающим фактором, и не дать нашим противникам стимул, потому что они могут воспользоваться слабостями, которые они видят в нашем ядерном арсенале. А у нас серьезные слабости в ядерном арсенале", — рассказал военный.
Он отметил, что США отстают от России в модернизации этого типа вооружений, хотя размеры арсеналов двух стран совпадают в соответствии с договором СНВ — III. Москва завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия, в то время как у Вашингтона оно находится в плачевном состоянии.
По словам генерала, Штатам предстоит довести свой арсенал до таких стандартов, которые Москва и Пекин "посчитают убедительными".
Кин также добавил, что США отстают от России и Китая в средствах, предназначенных для неядерного конфликта. Вашингтону необходимо увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также модернизировать обычные вооружения. В противном случае проигрывающая сторона (в данном случае США — Прим. ред.) может повысить уровень обычного конфликта до ядерного.
"Это чудовищный вариант развития событий", — отметил генерал.
Кин подчеркнул, что модернизация этих средств ведения войны — неотложный вопрос. США могут его решить, если сосредоточатся на проблеме. Министерству обороны страны необходимо перезагрузить свои боевые возможности, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам, подытожил он.