Связисты Каспийской флотилии провели учения 

Связисты Каспийской флотилии отработали взаимодействие с боевыми кораблями, осуществляющими задачи в море и пунктах базирования.
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на Южный военный округ.
В рамках тренировки подразделения связи выполнили задачи по организации связи с корабельными соединениями флота и передаче команд управления между береговыми силами и пунктами управления кораблей.
Связисты также имитировали маскировку позиций в пунктах постоянного размещения.
К занятиям привлекли около 100 связистов и десяти единиц спецтехники.
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