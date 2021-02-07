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Связисты Каспийской флотилии провели учения 

RT на русском 1 час назад
Связисты Каспийской флотилии провели учения
Фото: © Предоставлено пресс-службой Южного военного округа
Связисты Каспийской флотилии отработали взаимодействие с боевыми кораблями, осуществляющими задачи в море и пунктах базирования.
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на Южный военный округ.
В рамках тренировки подразделения связи выполнили задачи по организации связи с корабельными соединениями флота и передаче команд управления между береговыми силами и пунктами управления кораблей.
Связисты также имитировали маскировку позиций в пунктах постоянного размещения.
К занятиям привлекли около 100 связистов и десяти единиц спецтехники.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Оренбургской области прошли учения военнослужащих ЦВО.
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Армия , ФБА "Экономика сегодня" , Оренбургская Область
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