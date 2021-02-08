В США рассказали о новой угрозе от России из-за Сирии 

Удлинение взлетно-посадочной полосы (ВПП) на российской авиабазе Хмеймим в Сирии может создать новые угрозы для НАТО , рассказывает американское издание The Drive, получившее от компании Planet Labs спутниковые снимки авиабазы.

What does Russia have planned for its lengthened runway at its air base in Syria?:https://t.co/Dautg1ZZ0m— The War Zone (@thewarzonewire) February 6, 2021 Согласно публикации, в частности, длина одной из ВПП в Хмеймиме увеличена с 2,9 километра до 3,2 километра, что позволяет не только более эффективно задействовать стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, но и принимать «сильно загруженные» тяжелые военно-транспортные самолеты, например, Ан-124 «Руслан».

Издание утверждает, что дальний противолодочный самолет (ДПЛС) Ту-142, созданный на основе Ту-95, совершающий вылеты в Средиземное море, может создать новые проблемы для НАТО на южном фланге.

«Российские бомбардировщики, летящие из Хмеймима и вооруженные крылатыми ракетами, смогут удерживать цели в Европе с совершенно нового южного направления, а также могут задействовать военно-морские силы в Средиземном море во время любого потенциального конфликта», — пишет The Drive.

Издание отмечает, что расширение возможностей авиабазы Хмеймим позволит России лучше реагировать на кризисы и непредвиденные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Уже давно было ясно, что Кремль намерен остаться в Хмеймиме на десятилетия вперед», — говорится в материале.

В феврале источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщил , что бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провел испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32 — «убийцами авианосцев».