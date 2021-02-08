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Москва

Японское СМИ рассказало о «мощном ударе Путина» по планам Токио 

Газета.Ru и ещё 4 36 минут назад
Военное усиление на Курильских островах и введенный в РФ запрет публичных призывов к отчуждению территорий заставляют Токио отказаться от избранной стратегии в территориальных переговорах с Москвой, пишет Yahoo News Japan.

«Курс Путина … нанес мощный удар по территориальным переговорам», — говорится в материале.

Авторы публикации отметили размещение на Курилах в октябре танков Т-72Б3 и появлении на Итурупе зенитно-ракетных комплексов С-300В4.
Твердая позиция российских политиков вместе с уступчивостью японских властей привела к тому, что у Японии не осталось шансов на «уступки» Москвы в данном вопросу, пишут японские журналисты.
Японцев напугали российские учения на Курилах
Накануне премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил сожаление, что российско-японский мирный договор до сих пор не подписан, и заявил о намерении продолжать переговоры.
Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.
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Армия , Видео , Япония и Россия , Yahoo , Москва , Сахалинская Область , Сингапур , Токио , Южный , Япония
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