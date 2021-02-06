Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

NI предупредил о способности России оставить НАТО без связи в Европе 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
В США заявили о способности России оставить НАТО без связи в Европе
Фото: Reuters
Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлеткронной борьбы (РЭБ), считает эксперт журнала National Interest Дэвид Экс.
По словам аналитика, российские войска будут оснащены комплексной системой РЭБ, способной нейтрализовать военные коммуникации Североатлантического альянса, пишет «Федеральное агентство новостей».

«В наземной войне силы Кремля будут хорошо оснащены, чтобы блокировать связь и датчики США и союзников», — заявил Экс.

Как сообщил эксперт, в Центре стратегических и бюджетных оценок министерства обороны США считают нецелесообразным планы Пентагона выделять десятки мллиардов долларов на исследования в области создания и модернизации систем РЭБ для того, чтобы сократить отставание США от России и Китая. Сам же Экс говорит, что военный бюджет должен формироваться с учетом знаний слабых сторон потенциального противника. Он заявил, что российские военные корабли и воздушная техника слабо защищены от воздействия систем РЭБ хуже, чем американские, и поэтому Вашингтону нужно модернизировать именно эту сферу.
Главный боевой танк США оказался бесполезен в войне с Россией
Ранее Россия исключила необходимость наращивания сил НАТО на Севере Европы.
В сентябре 2020 года издание Forbes опубликовало материал, посвященный отработке американскими бомбардировщиками В-52 ударов по Калининградской области. «Если Россия попытается воспользоваться географией Балтийского региона, чтобы отрезать самых слабых участников НАТО (прибалтийские страны — прим. ВЗГЛЯД) от альянса, то войска НАТО могут дать отпор, сокрушив Калининград», — сообщалось в публикации.
Видео дня. Уборка снега обернулась расстрелом местных жителей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России» СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России» «Союз-2» с военным спутником стартовал с Плесецка «Союз-2» с военным спутником стартовал с Плесецка Передачу ВМФ фрегатов «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» отложили Передачу ВМФ фрегатов «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» отложили
Комментарии 91
Армия , Войска , Пентагон , НАТО , РИА ФАН , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
01:01
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
00:16
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
В мире Происшествия
Опубликовано видео пожара в Москве
00:29
Опубликовано видео пожара в Москве
Пожары
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
01:13
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
Происшествия
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
00:20
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
03:32
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
Общество Происшествия
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:33
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
00:32
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
Общество
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
00:43
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
Войска
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
00:12
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение