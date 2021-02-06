В США заявили о способности России оставить НАТО без связи в Европе

Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлеткронной борьбы (РЭБ), считает эксперт журнала National Interest Дэвид Экс.
По словам аналитика, российские войска будут оснащены комплексной системой РЭБ, способной нейтрализовать военные коммуникации Североатлантического альянса, пишет «Федеральное агентство новостей».
«В наземной войне силы Кремля будут хорошо оснащены, чтобы блокировать связь и датчики США и союзников», — заявил Экс.
Как сообщил эксперт, в Центре стратегических и бюджетных оценок министерства обороны США считают нецелесообразным планы Пентагона выделять десятки мллиардов долларов на исследования в области создания и модернизации систем РЭБ для того, чтобы сократить отставание США от России и Китая. Сам же Экс говорит, что военный бюджет должен формироваться с учетом знаний слабых сторон потенциального противника. Он заявил, что российские военные корабли и воздушная техника слабо защищены от воздействия систем РЭБ хуже, чем американские, и поэтому Вашингтону нужно модернизировать именно эту сферу.
Ранее Россия исключила необходимость наращивания сил НАТО на Севере Европы.
В сентябре 2020 года издание Forbes опубликовало материал, посвященный отработке американскими бомбардировщиками В-52 ударов по Калининградской области. «Если Россия попытается воспользоваться географией Балтийского региона, чтобы отрезать самых слабых участников НАТО (прибалтийские страны — прим. ВЗГЛЯД) от альянса, то войска НАТО могут дать отпор, сокрушив Калининград», — сообщалось в публикации.