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Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады 

РИА Новости и ещё 3 19 минут назад
Министерство обороны опубликовало на своем ютьюб-канале видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.
Отмечается, что летно-тактическое учение прошло в Амурской области.

"Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях", — уточнили в ведомстве.

Бомбардировщики Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады России. Они способны нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности и поражать цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий.
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Армия , Видео , Министерство обороны , Амурская Область
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