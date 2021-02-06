Зачем «Панцирь С-1» американцы вывезли из Ливии в Германию? 

Похищение комплекса ПВО «Панцирь С-1» в Ливии американцами и переброска его на военную базу в Рамштайн вызвало резонанс не только в России , но и в зарубежной прессе.

Чем же заслужила эта «секретная» операция внимание всего мира? С одной стороны российская сторона не проявляет особого беспокойства по этому поводу. Ведь техника не такая новационная, ещё советская разработка. Помимо этого, в Ливии воевал экспортный вариант, подготовленный к экстренным нюансам и возможностям изучения техники вероятным противником, соответственно, секретов особых там быть не должно.

youtube.com/История оружия

С другой стороны в британской The Times рассуждают, что этот демарш вызван какими-то особыми причинами, раз информация об этом просочилась ко всеобщему доступу. Посмотрим, что они там предполагают…

Повод: операция по вывозу российского зенитно-ракетного комплекса была проведена из опасений, что «Панцирь С-1», способный легко сбивать самолеты, в том числе и гражданские, может попасть в руки ополченцев или контрабандистов оружия в объятой войной Ливии.

Напомню, что указанные комплексы были поставлены Россией Объединенным Арабским Эмиратам , которые отправили их в североафриканскую страну силам, верным маршалу-самозванцу Халифе Хафтару, видимо для обострения итак тяжелой ситуации в регионе. Фактически в стране хозяйничают две основные силы. Есть признанное ООН правительство, которое активно поддерживается Турцией , ну и само собой, сами знаете кем. А вот Хафтара поддерживают ОАЭ, а вместе с ними получается и РФ. Иначе, как без российского разрешения зенитные батареи могли оказаться в той части Африки? Помимо этого, британцы отмечают, что и управляли комплексами непосредственно наемники из небезызвестной ЧВК Вагнера. А вы не знали? Да, кому же ещё доверить такую технику в таком-то знойном месте?

А это также важный фактор в том деле, которое замутили американцы. Фактически они пытаются разоблачить растущую роль России в регионе, обладающим большим запасом нефти. Официально, как бы русские здесь не участвуют, но регулярно всплывает информация, то с видеороликом уничтоженного Панциря, то с «российскими» самолетами, летающими в пользу противоборствующего маршала, теперь вот ещё один инфоповод. Дыма без огня не бывает, и за присутствием технологичной российской техники, конечно стоят специалисты ЧВК «Группа Вагнера». Русские здесь! И США пытаются, как бы невзначай, продемонстрировать это миру.

youtube.com/История оружия

Цитата из Times: После захвата с авиабазы Ватия 18 мая 2020 года боевики доставили «Панцирь» в город Завия к западу от Триполи, где его захватил пресловутый командир ополчения Мохамед Бахрун по прозвищу «Крыса», которого подозревают в связях с контрабандистами и исламистскими экстремистами. Однако силы под командованием министра внутренних дел вынудили боевиков Бахруна сдать ракетный комплекс властям. Затем его перевезли на базу турецких войск, а после в аэропорт для вывоза. Кстати наши спецы считают, что захват Панциря не обошелся без участия спецназа из американских ЧВК, которых тоже здесь полно, но все об этом молчат.

У США здесь свои счеты с Россией. Они считают, что именно Панцирем вагнеровцы сбили в небе Ливии беспилотник Reaper стоимостью 23 миллиона фунтов стерлингов, поэтому любые потери русских своего рода элементарная месть.

Вот только русские недоумевают, зачем американцам понадобился этот пиар-ход с вывозом захваченного в контратаке правительственными войсками зенитного комплекса, ведь всё, что они хотят узнать о Панцире, они могут изучить и в самих Эмиратах, кто им откажет? Ведь, несмотря на финансирование тысяч вагнеровских наемников в Ливии, ОАЭ остаются верными союзниками США. И все 50 закупленных у России зенитных батарей к вашим услугам.

Правда в них американские специалисты не найдут систему «свой-чужой» с кодами транспондеров всех самолетов ВВС России. На что ещё там смотреть? Да, комплекс способен поражать несколько целей одновременно с малых высот до 15 километров и имеет дальность действия около 30 километров. Смотрите, изучайте, и глотайте слюни!

Хотя, вот англичане считают, что этот занимательный военный эпизод не ляжет просто так «на полку», уж американцы попытаются использовать его как козырь в своей политической игре. Эмбарго ООН запрещает как импорт, так и экспорт оружия из Ливии. И если Эмиратам вряд ли кто-то предъявит претензии, то вот к России… Дышло-то можно повернуть туда, куда и вышло…

«Примечательно, что страна крупный импортер американского оружия передала сложную систему вооружения полевому командиру, который обращался с ней столь опрометчиво, что она попала в руки потенциально опасных противоборствующих боевиков», прокомментировал специалист по Ливии из Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) Вольфрам Лахер (Wolfram Lacher).

В общем, американцы прячут козырь в рукаве, а как они им воспользуются, время покажет…

Правда, Таймс, несколько неожиданно, напоминает, что в последнее время малазийский Боинг в 2014 году и украинский авиалайнер, вылетевший из Тегерана 8 января 2020 года, «ошибочно» были сбиты именно системами российского производства. При этом, они тактично забывают, что сбивали совсем не русские специалисты. А как известно стреляет не оружие… И пресловутый Бук под Донецком был даже не именно российского производства…

Но прав будет, не тот, кто правый, а тот, кто лучше ведет информационную войну. И, наверное, тот Панцирь наш ещё американцам пригодится.