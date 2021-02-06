Ту-22М3 провел стрельбы «убийцами авианосцев»

Многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провёл серию стрельб новыми ракетами X-32 на военном полигоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Дооборудованный Ту-22М3 провёл несколько пусков крылатых ракет Х-32», — цитирует РИА Новости свой источник.
Отмечается, что стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий.
Также сообщается, что заявленные боевые характеристики оружия были подтверждены.
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