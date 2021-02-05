Ракета «Калибр» поразила цель в Архангельской области

"Сегодня атомный подводный крейсер "Северодвинск" успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по мишени, расположенной на боевом поле Чижа в Архангельской области. Ракетная стрельба АПРК "Северодвинск" была отработана в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Крылатая ракета "Калибр", преодолев расстояние в несколько сотен километров, точно поразила назначенную цель на полигоне", — сказано в сообщении.