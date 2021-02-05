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Подлодка «Северодвинск» поразила «Калибром» учебную береговую цель в Архангельской области 

ТАСС и ещё 4 46 минут назад
Ракета «Калибр» поразила цель в Архангельской области
Фото: РИА Новости
Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Северодвинск" в соответствии с планом боевой подготовки поразил береговую цель на полигоне в Архангельской области крылатой ракетой "Калибр". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба флота.

"Сегодня атомный подводный крейсер "Северодвинск" успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по мишени, расположенной на боевом поле Чижа в Архангельской области. Ракетная стрельба АПРК "Северодвинск" была отработана в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Крылатая ракета "Калибр", преодолев расстояние в несколько сотен километров, точно поразила назначенную цель на полигоне", — сказано в сообщении.

На флоте подчеркнули, что в ходе выполнения стрельбы экипаж подводного крейсера продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку, действуя в рамках программы плановой боевой подготовки подлодки.
Атомный подводный ракетный крейсер "Северодвинск" — головной корабль проекта 885 "Ясень", стоящий на вооружении соединения атомных подводных лодок подводных сил Северного флота. Он является первым штатным носителем крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте, совершил несколько боевых служб.
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Армия , Архангельская Область
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