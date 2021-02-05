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Москва

Эксперт допустил войну России с НАТО в Черном море 

Павел Тиунов 26 минут назад
Эксперт допустил войну России с НАТО в Черном море
Фото: Reuters
Одно неосторожное агрессивное действие со стороны США в Черном море отделяет их от развязывания военных действий в регионе, заявил военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.
Так аналитик прокомментировал появление в море американских эсминцев, за которыми пристально наблюдают российские военные, сообщает «Свободная пресса».
Речь идет об эсминцах Военно-морских сил (ВМС) США Porter и Donald Cook, которые способны нести на себе по полсотни крылатых ракет «Томагавк». Первый зашел в Черное море 28 января, второй на три дня раньше. Российские военные отреагировали на появление американских военных кораблей учениями: сначала были проведены стрельбы российского сторожевого корабля «Пытливый», затем навстречу иностранным судам двинулся фрегат Военно-морского флота (ВМФ) РФ «Адмирал Макаров». Последний отработал поиск и уничтожение условной воздушной цели, а также расстановку активных и пассивных помех в рамках возможной радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские моряки привели в готовность артиллерийское вооружение фрегата и приготовились к вероятному морскому бою.
Игорь Коротченко, комментируя ситуацию, заявил, что в НАТО прекрасно понимают, чем им грозит малейшая провокация, которую россияне могут расценить как угрозу военной безопасности страны. Последствия для американцев могут оказаться плачевными.

«Корабли НАТО будут уничтожены в считанные минуты», — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его словам, представители Североатлантического альянса придерживаются норм международного права и не стремятся к эскалации конфликтной ситуации.
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Комментарии 1
Армия , В мире , Игорь Коротченко , НАТО
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