ВКС России уничтожили центр подготовки боевиков в Сирии 

Военно-космические силы России уничтожили центр подготовки боевиков в Сирии в день их «выпускного». Об этом сообщает «Русская весна».

Позавчера бомбардировщики Су-24М нанесли удары 500-килограммовыми фугасными бомбами ФАБ-500 по штабу, казармам и транспортным средствам на территории центра подготовки боевиков террористической организации «Аджнад аль-Кавказ» в 17 километрах от Идлиба.

В результате авиаудара погибли десятки боевиков, группа инструкторов, были уничтожены склад с боеприпасами и военная техника. В день налета у боевиков, проходивших подготовку в центре, должен был состояться «выпускной».