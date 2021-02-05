ВКС России уничтожили центр подготовки боевиков в Сирии 

Военно-космические силы России уничтожили центр подготовки боевиков в Сирии в день их «выпускного». Об этом сообщает «Русская весна».
Позавчера бомбардировщики Су-24М нанесли удары 500-килограммовыми фугасными бомбами ФАБ-500 по штабу, казармам и транспортным средствам на территории центра подготовки боевиков террористической организации «Аджнад аль-Кавказ» в 17 километрах от Идлиба.
В результате авиаудара погибли десятки боевиков, группа инструкторов, были уничтожены склад с боеприпасами и военная техника. В день налета у боевиков, проходивших подготовку в центре, должен был состояться «выпускной».
«Русская весна» отмечает, что авиаудар был осуществлен в годовщину гибели летчика Романа Филипова. 3 февраля 2018 года, как сообщал «Рамблер», штурмовик Су-25СМ под его управлением был сбит вблизи города Серакиб. Пилот катапультировался, а на земле попал в окружение боевиков. В бою с ними он был тяжело ранен, после чего подорвал себя гранатой, выкрикнув: «Это вам за пацанов!».