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Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком 

Вадим Дроздов 19 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео дозаправки истребителей Су-35с и Су-30см в воздухе во время полета в небе над Липецком.
"Дозаправка в воздухе самолетов оперативно-тактической авиации в Липецкой области. Летчики истребителей Су-35с и Су-30см, бомбардировщиков Су-34 и Су-24м выполнили наиболее сложный элемент летной подготовки одиночно и в составе пары. В полетах также были задействованы экипажи пилотажной группы "Русские Витязи", — говорится в комментарии под видео.
Су-35 — это российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++.
Су-30 — это советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+.
Армия , Видео , Министерство обороны
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