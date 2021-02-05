Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком 

"Дозаправка в воздухе самолетов оперативно-тактической авиации в Липецкой области. Летчики истребителей Су-35с и Су-30см, бомбардировщиков Су-34 и Су-24м выполнили наиболее сложный элемент летной подготовки одиночно и в составе пары. В полетах также были задействованы экипажи пилотажной группы "Русские Витязи", — говорится в комментарии под видео.

Су-35 — это российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++.

Су-30 — это советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+.