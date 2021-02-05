Видео десантирования из Ил-76 под Костромой 

"Более 1,7 тыс. прыжков с парашютом из самолетов Ил-76МД выполнили за сутки десантники из Иваново и Костромы. Прыжки выполнялись в составе подразделений на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров с интервалом отделения от самолета 0,7 секунды между военнослужащими, при скорости воздушного судна более 360 км/ч", — говорится в комментарии к видео.

Ил-76 — это советский и российский тяжёлый военно-транспортный самолёт. Первый в истории СССР военно-транспортный самолёт с турбореактивными двигателями.