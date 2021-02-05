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Видео десантирования из Ил-76 под Костромой 

Вадим Дроздов 26 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео десантирования бойцов ВДВ из самолета Ил-76 в Костромской области.
"Более 1,7 тыс. прыжков с парашютом из самолетов Ил-76МД выполнили за сутки десантники из Иваново и Костромы. Прыжки выполнялись в составе подразделений на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров с интервалом отделения от самолета 0,7 секунды между военнослужащими, при скорости воздушного судна более 360 км/ч", — говорится в комментарии к видео.
Ил-76 — это советский и российский тяжёлый военно-транспортный самолёт. Первый в истории СССР военно-транспортный самолёт с турбореактивными двигателями.
Армия , Видео , Министерство обороны
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